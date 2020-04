Jessica Mercedes ubolewa na Instagramie: "Firmy stanęły w miejscu. Musiałam zrezygnować z kolekcji wiosna/lato, bo kto teraz kupi sukienki?"

AntyPiS 2 godz. temu zgłoś do moderacji 214 60 Odpowiedz

Po dzisiejszej konferencji prasowej stwierdzam, że Pinokio i spółka są jeszcze durniejsi niż myślałam. Czy oni naprawdę są zdziwieni, że te ich pseudorestrykcje coś pomogą? Gówno pomogą i to już pisałam dawno w swoich prognozach epiemiologicznych. To nie jest wirus, którym zarażamy dopiero przy wystąpieniu pierwszych objawów, a zarażamy już w trakcie jego nabycia,nie wiedząc, że go mamy. Zarażamy w pracy, bo przecież PiS-urki nie zamknęli zakładów, wiedząc, że nie mieliby wypłacać z czego 500+ i trzynastek, więc poparcie Maliniakowi by spadło. No niestety, te wzrosty zachorowań, jakie mamy na Śląsku to też jest nic innego, jak efekt durnego programu PiS-u – LOT do domu (realiowanego tylko po to, aby LOT nie zbankrutował), nie chodzi tu o żadne dobro Polaków (po resztą dobrze wiedzą, że pracujący za granicą mają ich w dupie). Tak więc Łukasz, nie gadaj, że będzie następował dalszy wzrost, bo zapewniałeś, że dojdziemy do maksymalnie 500 zakażeń dziennie, a teraz jest już zmiana zdania. Ci wasi specjaliści doradcy to chyba tacy sami, jak od łamania Konstytucji RP. Po prostu najlepiej będzie, jeśli podacie się do dymisji, bo tym waszym postępowaniem zabijecie 2,5 proc. społeczeństwa polskiego i zarazicie tym gównem 80 proc.