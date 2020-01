Jessica Mercedes ZNOWU padła ofiarą robotników z piekła rodem: "Zapłaciłam za coś MEGA DUŻO KASY i ktoś mi to zniszczył"

"Problemów ciąg dalszy. Już weszłam do mieszkania, wczoraj nie mogłam wejść, bo impregnat się suszył. No i patrzcie, co mi zrobili. Panowie sobie wjechali papierem ściernym po moim betonie i mam wszędzie k***a ósemki . Super ósemeczki robimy, disco dance. Z****iście, jestem tak wściekła, zabiję tego robotnika . (...) Na przykład tu nie zrobili ósemek, jest śliczny beton, a tam komuś się chciało robić ósemki" - opowiedziała, prezentując dzieło nadgorliwości wynajętych robotników.

"Ja nie wiem co mam teraz zrobić, czy im powiedzieć, że nie zapłacę za kolejną pracę, czy mam im kazać się przenieść do hotelu i niech oni mi jeszcze raz wylewają cały beton? Nie wiem co mam zrobić, bo ja strasznie dużo zapłaciłam za ten beton i on był ok i oni go zniszczyli. Wiem, że pewnie niektórzy pomyślą: "Boże, ale ona ma problemy" - ale znowu zapłaciłam za coś mega dużo kasy i znowu mi to ktoś zniszczył. Jeden dzień mnie nie było" - mówi podłamana influencerka.