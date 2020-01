Jessiki Mercedes przeprowadzkowego HORRORU ciąg dalszy: "No ja już się tylko śmieję. TACY SĄ ROBOTNICY" (FOTO)

Luka 26 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

U mnie facet na podłodze płytki heksagonalne obrócił sobie o 90 stopni względem projektu. Dzięki temu w najbardziej widocznym miejscu płytki mają ucięte rożki, a z drugiej są docinki po 1-3 cm ( ściana ucieka). Na lament, czemu to zrobił powiedział, że jakby robił pierwotny układ obrócony o 90 stopni to by musiał co druga płytkę docinać do małego kwadraciku(!!!!). Zdębiałam, kazałam to ułożyć. Ułożył i zrobił facepalm.