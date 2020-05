ZMARNOWANA Jessica Mercedes zabiera głos w sprawie "afery metkowej": "Ostatnie dni mocno mnie DOJECHAŁY"

Choć chwilę po nagłośnieniu sprawy głos zabrał menedżer Kirschner , a ona sama opublikowała w sieci obszerne pisemne oświadczenie , z tym, by zwrócić się do fanów bezpośrednio, czekała dobrych kilka dni. W środę w końcu postanowiła przemówić do zgromadzonej na Instagramie prawie milionowej publiczności.

Przede wszystkim chciałam Was przeprosić, więc przepraszam. Przepraszam Was za to wszystko. Veclaim jest podpisane moim nazwiskiem, biorę to na klatę, to jest moja wina. To jest mój błąd przedsiębiorcy, muszę działać transparentnie, jeśli coś wprowadzamy jako półprodukt i tworzymy z niego swój produkt. Trzeba komunikować i działać jawnie. Teraz, z perspektywy czasu, wiem, że to była zła decyzja. Muszę to wziąć na klatę, ja się pod tym podpisuję i teraz muszę z tego wyciągnąć wnioski - mówi drżącym głosem Jessica, by następnie wyrazić powątpiewanie w swoje umiejętności biznesowe: