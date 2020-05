Manager marki Jessiki Mercedes tłumaczy się ze skandalu. "Chcielibyśmy wyrazić ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji..."

Gdy wyszło na jaw, że "luksusowe" produkty marki Veclaim, której "dyrektor kreatywną" jest Jessica Mercedes , wcale nie są produkowane w Polsce, w internecie zawrzało. Blogerka pierwszy raz mierzy się z tak poważnym kryzysem wizerunkowym i utratą wiarygodności . Jak się okazało, pracownicy szwalni Jess obcinali z t-shirtów metki taniej firmy Fruit of The Loom i doszywali "prestiżowe" metki Veclaim .

szczególności, jeżeli chodzi o współpracę z firmą Fruit of The Loom, jako marka świadoma i odpowiedzialna, mająca na celu prowadzenie działalności w transparentny sposób, postanowiliśmy wydać niniejsze Oświadczenie - czytamy.

W pierwszej kolejności chcielibyśmy zaznaczyć, że bardzo nam przykro z tego powodu, że część naszych Klientek poczuła się zawiedziona faktem, że nasza kolekcja Basic nie jest w 100 procentach wytworzona w Polsce , w przeciwieństwie do większości modeli stworzonych przez VECLAIM.

Naszą intencją nie było wprowadzenie w błąd opinii publicznej, tym bardziej nie zamierzaliśmy nadużyć zaufania naszych Klientek . Największą siłą naszej marki jest unikatowa kreacja. Właśnie z tego powodu nawiązaliśmy współpracę z globalną firmą Fruit of The Loom, która od wielu miesięcy jest siecią dystrybucyjną basic’owej linii VECLAIM - dodano. Później mogliśmy przeczytać też o zaletach popularnej zagranicznej firmy dostarczającej Jess t-shirty (całe oświadczenie zamieszczamy na dole artykułu).

Od momentu otrzymania produktu z firmy Fruit of The Loom, pozostałe procesy, co chcielibyśmy wyraźnie podkreślić, odbywają się wyłącznie w polskich manufakturach.

Każdy produkt pod metką VECLAIM linii Basic przechodzi tzw. vintage renewal, czyli proces, na który składają się: kolorowanie, spieranie, ręcznie wykonane krawędziowe uszkodzenia, haftowanie, sitodruk, ręczne farbowanie metodą tie dye oraz przygotowanie produktu do sprzedaży. (...) W proces tworzenia naszych produktów zaangażowanych jest wiele osób - w ten sposób wspieramy miejsca pracy w Polsce i polskie rzemiosło.