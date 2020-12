Nieufny Marcin "Różal" Różalski rozprawia o szczepionce na COVID-19: "Zaszczepię się z rządzącym i niech nam ZAMIENIĄ STRZYKAWKI"

Ozdrowieniec 8 min. temu zgłoś do moderacji 9 3 Odpowiedz

NIE, NIE CHCĘ SIĘ ZASZCZEPIĆ PRZECIW covid19 Dlaczego? - w trosce o siebie i swoje zdrowie. Nie chcę przyjmować czegoś co NIE JEST do końca zbadane, a już dopuszczone na rynek TYLKO DLATEGO, że cel działania firm farmaceutycznych pokrywa się z celami polityków i oczekiwaniami tzw. normalnych obywateli, bo wiemy, że im wcześniej będzie szczepionka, tym większe prawdopodobieństwo, że łańcuch epidemiczny ( przynajmniej na jakiś czas ) zostanie przecięty i każdy z nas wróciłby do normalnego życia. NIESTETY szczepionka na Covid jest szczepionką genetyczną oparta na RNA lub mRNA. Są to dane ogólnodostępne na stronach FDA czy też cenionych stronach medycznych. Pod tym względem szczepionka jest przełomowa i jako ludzkość zrobiliśmy krok do przodu, ALE nie wiadomo czy ta przełomowość jest dla nas bezpieczna. Nigdy do tej pory żadna szczepionka nie wprowadzała do organizmu RNA lub mRNA ( poczytajcie sobie o tym ). Zaaplikowanie tej szczepionki to trochę jak powiedzieć ''sprawdzam'' mając cztery asy w ręku, ale NIE wiedząc czy przeciwnik nie ma czasem w Pokera. -ponieważ wierzę w potęgę nauki, ale nauki, która przedstawia precyzyjne dane dotyczące bezpieczeństwa. Póki co przebadana do tej pory populacja, która przyjęła szczepionkę jest niewielka, a czas jej obserwacji bardzo bardzo krótki. Ja też staram się myśleć logicznie i NIE uważam, że zaszczepieni ludzie zamienią się zaraz w mutantów, ale PEWNE JEST, że za jakiś czas czekają nas przykre niespodzianki. Oby stało się inaczej, ale przykład już był: wstrząsy anafilaktyczne. Czy będzie tego więcej ? Czas pokaże. - ponieważ NIE wierzę w globalny spisek i od lat wiodę dzięki temu szczęśliwe życie, ALE wiem, że światem rządzą NIESTETY pieniądze, a w interesie firm farmaceutycznych NIE zawsze jest nasze prawdziwe ludzkie zdrowie. Jeśli do podziału jest blisko 16 miliardów dawek szczepionki to nie trudno wyobrazić sobie jak wielkie oznacza to pieniądze i ciśnienie wśród firm, które wzięły udział w wyścigu na stworzenie ''skutecznej'' szczepionki. Co więcej spora część tych firm wyprodukowała już spore zapasy przed zatwierdzeniem szczepionek na rynek, bo każdy wie ile kasy jest do ugrania. Te firmy w dużej mierze skierowane są na skuteczne ruchy giełdowe, a nie skuteczne idee medyczne. Może jestem mniej ufny niż Wy, ale NIE będę królikiem doświadczalnym, bo mam przed sobą jeszcze trochę do przeżycia. Oczywiście doskonale rozumiem co niektórych dla których ryzyko niepożądanych skutków szczepionki jest mniej ważne niż powrót do normalności w kontrze do wszechobecnej sytuacja, która zapędziła nas w kozi róg. Jeśli weźmiemy pod uwagę prawdziwe ofiary Covid, a także ofiary źle leczonych chorób z powodu pandemii, być może ofiary depresji, których sytuacja życiowa znacząco się pogorszyła to negowanie szczepień wydaje się ZŁE - ALE mój uzasadniony stosunek do tego wszystkiego nie może być BEZKRYTYCZNY. Wszystkim szczepiącym się życzę oczywiście powodzenia.