Dorota Szelągowska podsumowuje koronasceptyków: "Na GŁUPOTĘ niestety jeszcze nie ma lekarstwa"

Tych wszystkich, którzy myślą, że wirusa nie ma, zapraszam do szpitala zakaźnego, żeby zobaczyli, jak wygląda przechodzenie przez COVID-19. Niech przyjdą po prostu pomóc, bo tam brakuje ludzi do pracy, więc będzie to bardzo dobra rzecz - zachęca w rozmowie z Plejadą i wyznaje, że zupełnie nie rozumie niektórych argumentów koronasceptyków: