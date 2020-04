Syn Doroty Szelągowskiej NIE PRZYSTĄPI do matury: "Nie będę go posyłać NA ŚMIERĆ"

Matka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ty babo nie masz nic do gadania, bo twoje dziecko jest dorosłe. Jak chcesz, to namawiaj swoje dziecko, by miało rok w plecy. Mój syn rok czasu chodzi na korepetycje i chce iść na informatyke. Ja i on chcemy, by miał równe szanse w dostaniu się ma studia. Jak nie będzie matury i nie wezmą jego ocen z matematyki i informatyki pod uwagę (jest w klasie językowej) to odbierze mu się szanse, na wymarzone studia informatyczne na UW.