90-latek wprawił w osłupienie prowadzących "Pytanie na Śniadanie". Nowicki i Opczowska nie mogli powstrzymać śmiechu

Programy śniadaniowe ze względu na swoją formułę zawsze są prowadzone na żywo, dlatego też nie trudno o różnego rodzaju wpadki. To właśnie spontaniczne sytuacje najbardziej zapadają widzom w pamięci. Byliśmy już świadkami przebitej dłoni Marzeny Rogalskiej, pękniętych spodni Marcina Prokopa oraz pogryzionego przez małpę Filipa Chajzera .

Tym razem gwiazdą programu okazał się 90-letni pan Czesław Pluszczewski . W piątkowym wydaniu "PnŚ" Łukasz Nowicki i Małgorzata Opczowska gościli w swoim programie pana Czesława i jego siostrę Reginę Grajoszek . Rodzeństwo zostało zaproszone do "PnŚ', aby opowiedzieć o sukcesach sportowych 90-latka .

Po prostu pojechałem na mistrzostwa świata do Torunia i zdobyłem sześć medali — trzy złote i trzy srebrne. W biegach 4x200 i w rzutach młotem, ciężarkiem, dyskiem, oszczepem, w pchnięciu kulą - chwalił się pan Czesław.

90-latek wykorzystał prawie cały czas antenowy na pozdrowienia w "PnŚ"

Łukasz Nowicki postanowił zmierzyć się z seniorem w rzucie piłką lekarską, doszło do remisu. Nagle w trakcie emisji pan Czesław zapytał, czy "może się trochę porządzić". Prowadzący przekazali mu głos, ale szybko tego pożałowali...

Cała sytuacja doprowadziła prowadzących do śmiechu .

Nigdy nie wiemy rano, co się wydarzy. Sam tak naprawdę do końca nie wiesz, w jakiej jesteś formie, i to jest tak potwornie jarające w programie na żywo - podsumował w wywiadzie dla "Plejady" Łukasz Nowicki.