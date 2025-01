91-letnia Joan Collins wybrała się na randkę z młodszym o 31 lat mężem. Zaprezentowali się w eleganckich stylizacjach

Coś tu śmierdzi z tym WOŚP-em. Coraz więcej osób, którzy brali udział w tej imprezie zaczyna mówić, co tak naprawdę się dzieje." Nad Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy zbierają się czarne chmury, i to dosłownie. Sprawa rzekomej pomocy dla powodzian już odbija się nietykalnemu Owsiakowi czkawką. Poza tym nie wiadomo z jakiej racji WOŚP jest traktowane jak święta krowa, ale ewidentnie mamy do czynienia ze zmianą w myśleniu społecznym. Owsiakowi nie pomogą relacje Tede, Dody czy innych celebrytów, którzy na własnej skórze przekonali się jak można okradać w białych rękawiczkach. Ponadto przypominamy, że Owsiak przez 32 lata zebrał 2 mld złotych. To jest 1% sumy, jaką rocznie budżet państwa przeznacza na służbę zdrowia" - czytamy na portalu Portal Warszawski.