91-letnia Sława Przybylska skradła show w Opolu. Teraz zdradza, jak dba o kondycję

91-latka stanowczo podkreśla, że życie bez śpiewu jest dla niej nie do pomyślenia. Odrzuca spokojne domowe zacisze na rzecz scenicznych występów.

Zobacz także: Czy Aleksander Sikora pojawi się w Polsacie? Zwróciliśmy uwagę na jeden szczegół. "To nie jest żadna tajemnica"

W lutym tego roku, w programie "Pytania na Śniadanie", Przybylska podzieliła się z Beatą Tadlą swoim przeczuciem, że emerytura nie jest jej jeszcze pisana. Opowiedziała również anegdotę o fance, która przed laty przewidziała jej sceniczną aktywność do późnej starości. Artystka z uśmiechem przekształciła tę przepowiednię w żart:

Ponieważ jestem w bardzo dobrym kontakcie z Hebe, symbolem młodości, w związku z tym będę śpiewać, ale do wiecznej młodości .

" Najlepszy występ tego wieczoru . Klasa sama w sobie; Brawa, wielki szacunek dla pani Sławy! Być w tym wieku na scenie i śpiewać nie z playbacku, to naprawdę bardzo duże wydarzenie!; Pani Sława, jak to się mówi ostatnio? Rozwaliła system! ".

Sława Przybylska zdradza sekret wiecznej młodości

Gwiazda przy okazji imprezy w Opolu znalazła czas, by porozmawiać z dziennikarką serwisu ShowNews. Wokalistka, która w listopadzie będzie świętować 92. urodziny, została dopytana o to, co sprawia, że jest pełna wigoru i radości.