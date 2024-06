Widzowie chwalą 91-letnią Sławę Przybylską za doskonałą formę w Opolu: "ROZWALIŁA SYSTEM. Niech młodzi artyści się uczą"

Nie milkną echa Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i pewnie co najmniej do niedzieli nic się w tym temacie nie zmieni. Muzyczne wydarzenie jest szeroko komentowane we wszystkich polskich mediach. Tradycyjnie najgłośniej jest o tych występach, które przez ogół widzów uznane są za niespecjalnie udane.