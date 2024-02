91-letnia Sława Przybylska ZACHWYCA w "Pytaniu na Śniadanie"! Zdradziła sekret wiecznej młodości: "Rozmawiam z BRZOZAMI! One mają moc" (ZDJĘCIA)

Wiek to jedynie liczba i nikt nie udowadnia tego lepiej, niż Sława Przybylska . Urodzona w 1932 roku wokalistka panuje na polskiej estradzie niemal nieprzerwanie od blisko 7 dekad i nie zapowiada się na to, aby miała zamiar spuścić nogę z gazu. Fani gwiazdy musieli czekać na jej powrót blisko dwa lata, po tym jak w 2022 roku zmarł jej ukochany małżonek, Jan Krzyżanowski . Jednak teraz, w wieku 91 lat, piosenkarka znów zaczęła koncertować. O swoim sposobie na czerpanie z życia energii i radości opowiedziała w sobotnim odcinku Pytania na Śniadanie .

Dla mnie ćwiczenia nie są obowiązkiem, ale radością. Wstaję rano i widzę za oknem brzozy, a jak była jesień i jeszcze miały liście, to one tańczyły z wiatrem. Od brzóz uczyłam się tańca. Rozmawiam z brzozami, one mają moc, która powoduje radość . Dzisiaj śpią, bo nie mają już liści, więc nie mogłam się z nimi dogadać - wyjawiła piosenkarka.

Nie zwracam uwagi na przemijanie. Mówi się, że nie mam czasu, czas ucieka, on wcale nie ucieka, on jest abstrakcją, tajemnicą, on jest wieczny, on nie przemija, tylko my przemijamy.