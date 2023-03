"99 Gra o wszystko". Laluna ZALAŁA SIĘ ŁZAMI na wizji. Puściły jej nerwy i opuściła plan: "Kolejny raz zawiodłam się na kimś"

Przyjaciel Laluny doznał poważnej kontuzji w "99 - Gra o wszystko". Dokonał wyboru

W tym sezonie "99 - Gra o wszystko" uczestnicy występują w parach, a Laluna Unique przyprowadziła na plan przyjaciela imieniem Wojtek . Do tej pory nie było między nimi większych scysji i kibicowali sobie wzajemnie w kolejnych konkurencjach. Po tym, jak celebrytka odpadła, wyszła na jaw poważna kontuzja jej dobrego znajomego. Wojtek złamał rękę, przez co musiał ją nosić w gipsie.

Jedną z zasad programu jest to, że gdy jeden z partnerów dozna kontuzji, może go zastąpić w programie druga z osób z danej pary. Wcześniej jeden z duetów zdecydował się na taką ewentualność, czym zyskali szansę na wspólną wygraną. Gdy Laluna odpadła, a Wojtek złamał rękę, wielu widzów spodziewało się w ich przypadku podobnej historii. Ku zaskoczeniu wszystkich stało się jednak inaczej .

Po to tu jestem, żeby walczyć, dlatego dopóki mogę i fizycznie jakoś to ogarniemy, to ciśniemy do przodu - stwierdził mężczyzna.