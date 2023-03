Izabela Zeiske miała wypadek na planie: "ROZBIŁAM GŁOWĘ i złamałam kręg szyjny" (FOTO)

"Gogglebox przed telewizorem" dla uczestników okazał się przepustką do popularności i świata show-biznesu. Największą beneficjentką programu z pewnością jest Sylwia Bomba, jednak nie tylko ona odcina kupony od show stacji TTV. Niemałą sympatią cieszy się również Izabela Zeiske, która również spełnia się jako influencerka, a także bierze udział w innych formatach jak na przykład "99. Gra o wszystko". Niestety 60-latka już w pierwszym odcinku nowego sezonu miała poważny wypadek.

W programie "99. Gra o wszystko" uczestnicy muszą zmierzyć się w szeregu karkołomnych konkurencji. W jednym z odcinków mieli do pokonania tor przeszkód. Niemałym utrudnieniem był fakt, że musiały pokonać go dwie osoby jednocześnie. Co więcej, jedna osoba niosła na barana drugą. Izabela Zeiske do zadania podchodziła wraz z mężem. Gdy tylko na niego wskoczyła po starcie, przechyliła się do tyłu i upadła, głową uderzając w posadzkę. Polała się krew.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Sylwia Bomba o tym, czy influencerzy zarabiają adekwatnie do swojej pracy

Izabela Zeikse trafiła do szpitala, gdzie lekarze założyli jej szwy na głowie. Niedługo później opisała całą sytuację na Instagramie.

Kochani. Wczoraj oglądaliście pierwszy odcinek "99. Gra o wszystko". Niestety los mi nie sprzyja. Upadłam, rozbiłam głowę i złamałam kręg szyjny. No cóż, każdemu, oczywiście nie życzę, mogło się do przydarzyć, o czym wspominali inny uczestnicy. A co też widzieliśmy w poprzednich odcinkach, gdzie młodzi ludzie mdleli, dostawali ataków paniki... - czytamy we wpisie uczestniczki.

Izabela Zeiske mogła liczyć na wsparcie fanów. Znaleźli się również i tacy, którzy nawet w tak trudnym momencie jej nie oszczędzali.

Otrzymałam dużo życzliwych słów wsparcia, za co serdecznie dziękuję, ale też słów, które aż nie chce się wierzyć, że pochodzą od ludzi. Pytam, czy człowiek, zdrowy, radosny, pełen energii, mający 60 lat nie ma prawa już istnieć w społeczeństwie? Nie może podejmować wyzwań, może jego poddać eutanazji, bo przeszkadza. Co to za społeczeństwo, gdzie nie szanuje się ludzi starszych, dzieci i zwierząt? Do czego to doprowadzi? Ludzie: złośliwość, zawiść kładzie Wam bielmo na oczach i sercu... - gorzko podsumowała.

Pudelek życzy szybkiego powrotu do zdrowia!

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.