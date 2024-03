Aaron Taylor-Johnson reaguje na DRWINY z małżeństwa ze STARSZĄ o 23 lata reżyserką. "To, co inni robili w wieku 20 lat, ja robiłem, gdy miałem 13"

Pomimo lat spędzonych w branży filmowej Aaron Taylor-Johnson wciąż cieszy się sporą popularnością. W ostatnim czasie o brytyjskim aktorze jest szczególnie głośno za sprawą doniesień, że to właśnie jemu zostanie powierzona rola nowego Bonda. Nie powinno to jednak nikogo specjalnie dziwić, szczególnie że 33-latek może pochwalić się dużym doświadczeniem, a na swoją pozycję pracował już od dzieciństwa.

W wieku 19-lat Aaron Taylor-Johnson znalazł się na planie filmu biograficznego o jednym z najpopularniejszych muzyków w historii Johnie Lennonie. To właśnie podczas pracy nad "Chłopakiem znikąd" aktor poznał się z wówczas 42-letnią Sam Taylor-Wood , która reżyserowała wspomniany film. Relacja Arona i starszej o 23-lata Sam szybko wykroczyła poza ramy aktor-reżyser i przerodziła się w płomienny romans.

Aaron Taylor-Johnson poślubił starszą o 23 lata reżyserkę

Ostatnio Aaron Taylor-Johnson udzielił wywiadu dla "Rolling Stone UK", gdzie odniósł się do szyderczych komentarzy dotyczących decyzji o poślubieniu starszej kobiety , gdy był zaledwie 22-latkiem. Aktor podkreślił, że jego wybory nie powinny być oceniane pod kątem wieku, ponieważ rozpoczął karierę zawodową w wieku sześciu lat.

Musisz zdać sobie sprawę, że to, co większość ludzi robiła w wieku 20 lat, ja robiłem, gdy miałem 13 lat - stwierdził.

Dzieli ich 23-lata. Łączy pasja do filmu

Sam jest naprawdę świetnym filmowcem i wspaniałym gawędziarzem. Ludzie pomyślą, że mówię to z pewną stronniczością, ale myślę, że kiedy zobaczą "Back to Black" wszyscy zdadzą sobie sprawę, jak fantastyczną jest reżyserką — zachwalał żonę we wspomnianym wywiadzie.