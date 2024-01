Adam Giza z TVP zdradza, co się dzieje na Woronicza: "Jeden drugiemu mówił: ty jutro NIE PRACUJESZ, a ty pojutrze"

Adam Giza dołączył do zespołu na Woronicza w 2017 roku. Od tamtej pory dziennikarz miał okazję prowadzić takie programy jak "Wstaje dzień", "O tym się mówi" oraz "Koronawirus Poradnik". Do niedawna widzowie mogli go również zobaczyć w "Panoramie", a nawet "Wiadomościach". W TVP trwa obecnie wprowadzanie zmian, na mocy których z posadami pożegnało się wielu dziennikarzy. Giza nie omieszkał skomentować wspomnianych wydarzeń i stwierdził, że choć były one konieczne, to powinno się do tego podejść w "łagodniejszy" sposób .

Zmiana była konieczna ze względu na to, że faktycznie należało myśleć o tym, jak oddzielić świat wpływów polityki na świat dziennikarski. Co do samej formy tego, jak to się odbyło, to uważam, że można było zrobić to łagodniej i wtedy byłoby pewnie mniejsze kontrowersje wokół tego. Natomiast zmiana na pewno była konieczna, aby nabrać pewnej nowej formy i wrócić do świata z podręczników dziennikarstwa – bez wpływów, nacisków i politycznych rozgrywek w serwisach informacyjnych - powiedział w wywiadzie dla "Faktu".