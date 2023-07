Adam i Izabela Małyszowie NIE MIESZKAJĄ ZE SOBĄ?! Żona skoczka dodała wymowny wpis (FOTO)

Adam Małysz nie mieszka z żoną?

Następnie ujawniła, że nie przebywa w domu w Wiśle, lecz w Krakowie. Nawet pochwaliła to miejsce, ponieważ jest tam przestrzeń do wyprowadzania psów. Wygląda więc na to, że Adam Małysz nie ma już czasu na regularne podróże. Z tego powodu musiał podzielić swój czas między dwa domy, czyli na ten, w którym mieszka na co dzień z żoną oraz na drugi, który znajduje się w Krakowie.