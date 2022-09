Adam Levine ŚWIETNIE BAWI SIĘ z żoną i córką po doniesieniach o ZDRADACH (ZDJĘCIA)

Od kilku dni media donoszą o rzekomych zdradach Adama Levine'a z Maroon 5, który miał podrywać dużo młodsze modelki za pośrednictwem Instagrama. Choć zapewne sądził, że sprawa nie ujrzy światła dziennego, to do prasy zgłosiło się już pięć kobiet, które opisały swoje interakcje z muzykiem. Wszystko w czasie, gdy w domu czekała na niego ciężarna żona...

Adam Levine zdradzał żonę? Kobiety zabierają głos

Można śmiało stwierdzić, że Adam Levine zmaga się teraz z poważnym kryzysem wizerunkowym. Po tak poważnych oskarżeniach nie sposób było przemilczeć sprawy, tak więc nieco skompromitowany wokalista zdecydował się wydać oświadczenie. Zapewnił w nim, że "nie dopuścił się zdrady", a jedynie "przekroczył granicę", najwyraźniej starając się zmiękczyć panującą w mediach narrację.

O ile Adam ma teraz swoje pięć minut w prasie plotkarskiej i spadła na niego lawina krytyki, to wielu zastanawia się, co na to jego żona, Behati Prinsloo. Oficjalnie małżonka muzyka nie zabrała jeszcze głosu w sprawie, co jedynie potęgowało pogłoski na temat tego, jak zareagowała na doniesienia o zdradach ukochanego.

Tak żona Adama Levine'a zareagowała na doniesienia o jego zdradach

Jak to zwykle bywa, z mediami skontaktował się już "przyjaciel z otoczenia pary", który uchylił rąbka tajemnicy portalowi E! News. Twierdzi, że Behati co prawda jest przykro z powodu plotek o zdradzie, jednak wciąż żywi nadzieję, że między jej mężem i insta-modelkami nie było fizycznego kontaktu.

Behati jest przykro, ale wciąż wierzy, że nie doszło do fizycznej zdrady. Cały czas byli razem. Jest szczęśliwa w małżeństwie i nie może uwierzyć w to, co działo się za jej plecami - mówi źródło serwisu.

Co więcej, Adam podobno stwierdził, że dla jego postępowania nie ma wytłumaczenia, ale zapewnia żonę, że do zdrady nie doszło - a przynajmniej nie do tej fizycznej.

Jest zawiedziony własnym postępowaniem. Wie, że zranił własną rodzinę. To dla niego nauczka i pomogło mu to zrozumieć, jak wiele ma do przepracowania - czytamy.

Adam Levine z żoną i córką na spacerze. Po kryzysie ani śladu

Wygląda zresztą na to, że medialne doniesienia mogą być prawdą, bo w środę - czyli już po oskarżeniach o zdrady - paparazzi "przyłapali" Adama i Bahati na wspólnym spacerze z córką w Montecito. Oboje mieli na palcach obrączki i wyraźnie dopisywał im dobry humor, co najwyraźniej wskazuje, że o złej krwi nie może być mowy.

Co więcej, Adam i jego ukochana nie tylko radośnie dokazywali z córką, ale też wymienili kilka uśmiechów na oczach fotoreporterów. Tym samym nie dali po sobie poznać, jakoby coś ich poróżniło.

Myślicie, że sprawa jeszcze rozejdzie się po kościach?

