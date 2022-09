Modelka z Instagrama twierdzi, że miała ROMANS z Adamem Levinem w czasie, gdy JEGO ŻONA BYŁA W CIĄŻY! (WIDEO)

Jrkd 13 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Niedojrzały facet to tragedia dla kobiety. Oni się nie zmieniają, nie wierzcie im. Tylko ktoś kto pracuje nad soba, bierze się z życiem na poważnie i ze swoimi zobowiazaniami jest wart dopuszczenia go do zaufania i powierzenia serca. Reszta powinna być sama jak palec, bo to powinny być konsekwencje ich własnych wyborów braku pracy nad sobą i tyle. Większość toksycznych i "postepowych" trendów, które tu pudel promuje to właśnie niedojrzałość i tkwienie w niej. Nie dajcie się na to nabrać dziewczyny.