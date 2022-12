Adam Małysz zdradza, jak wyglądają święta w jego rodzinie. Były skoczek NIE JEST katolikiem

inny 13 min. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

Przykre musi być życie osoby, która użyła CAPS LOCKA do podkreślenia, że Małysz nie jest katolikiem. Zrobiła to z wyrachowania, by wzbudzić ciekawość innych ludzi. Promuje w ten sposób przekonanie, że to coś dziwnego. Dobrze się klika w kraju, który nie lubi odmienności na każdym polu. To nie jest PUDEL, tylko konkretny człowiek, który w ten sposób zarabia na życie. Ja wpisuje ten komentarz pod grafiką stop hejt. Cóż za hipokryzja. Mam 40 lat. Wychowałem się w latach 90tych w rodzinie Świadków Jehowy. Jednocześnie nie miałem takich przekonań. Doświadczyłem poczucia bycia innym, BYCIA NIEKATOLIKIEM. Osobo, która piszesz takie headline'y w poszukiwaniu klikalności, podsycając w ludziach poczucie, że tylko monobloki i monokultury są normą. Życzę Ci, żeby ta energia, którą sama wysyłasz w kosmos wróciła do Ciebie i zrobiła Tobie tyle złego ile Ty robisz na co dzień za wypłatę z Twojego korpo. Stop hejt. Stop hipokryzji.