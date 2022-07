Tak mieszkają Adam i Izabela Małyszowie: basen, kącik do majsterkowania i własny warzywniak (ZDJĘCIA)

Egosciu 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Adaś jest niekwestionowanym mistrzem.Bardzo go lubię i cenię za to , że się nie zmanierował, że sodówka mu nie odwaliła i nadal jest tym skromnym może trochę śmielszym "chłopakiem" z Wisły. Siła charakteru , osobowości i wychowania. Do tego inteligentny z Niego gość który nauczył się bardzo dużo podczas swojej kariery zawodniczej. Brawo Adaś Mistrzu. Dom macie piękny i widać kto w nim rządzi ani Pani domu , ani Pan domu tylko te dwie słodkie psinki. Pozdrawiam Państwa Małyszów.