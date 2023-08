Adam Niedzielski pożegnał się ze stanowiskiem ministra zdrowia. Na odchodne dostanie 50 TYSIĘCY ZŁOTYCH odprawy?!

Straszne 15 min. temu zgłoś do moderacji 13 4 Odpowiedz

Masakra, co za dziad opracował i wprowadził system zbierania wrażliwych danych o zdrowiu Polaków ( kto gdzie u jakiego lekarza, co ma przepisywane, czy wykupuje recepty) , by ci u góry i lekarze w przychodniach mieli wszysrko na tacy tylko na jeden klik i wiedzieli o nas wszystko, co jest naruszeniem prawa do prywatności danych o zdrowiu. Pis zrobil to po by mieć ma każdego haka i by zbierać dane o chorobach i słabościach ludzi, czytaj szpiegowanie i kontrola. Przy papierowych receptach nie dalo sie tego robić! Mało tego, niedzielski publicznie opisał co kto i dla kogo przepisał recepty i obśmiewał się przy tym, że wystarczy tylko klik i on wie wszystko co na co kto choruje i co przyjmuje ( afera z lekarzem którego dane medyczne ujawnil) . Obrzydliwe to. Mają się za malych bogów, od władzy przewróciło się w głowach...