Adam Zdrójkowski i gwiazdy Polsatu bawią się w najlepsze BEZ Wiktorii Gąsiewskiej! Wykluczyli ją z grona znajomych? (ZDJĘCIA)

Gąsiewska tymczasem nie była obecna ani na wspólnej próbie z resztą współpracowników, ani na wystawnym obiedzie w restauracji sushi. Swoją obecność na sylwestrowej imprezie zasygnalizowała jedynie krótkimi nagraniami spod sceny, na których występuje sama jak palec. Co prawda Wiki w tym roku prowadzi jedynie rozgrzewkę w Polsat Go, podczas gdy reszta zabawy odbywać będzie się na głównej scenie, jednak nie powinno to chyba przeszkodzić jej w zjedzeniu wspólnego posiłku z pozostałymi gwiazdami Polsatu. Trzeba jednak zrozumieć, że zajadanie sushi z eks do najprzyjemniejszych zajęć raczej nie należy.