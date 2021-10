Wiktoria Gąsiewska traci w oczach fanów po rozstaniu z Adamem Zdrójkowskim! "OŚMIESZYŁAŚ GO, PONIŻYŁAŚ"

Izma 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przecież Adam to narcyz, zadufany w sobie, ze skłonnością do przemocy. Nie pamiętacie jak się na nią wydzierał w innym programie? Dziwiłam się, że go wtedy nie zostawiła. I to jego biadolenie, facet nie ma klasy. Gdyby dobrze bylo między nimi, to by się nie rozstali. Na zdjęciu, insta wszystko kolorowe, a potem wychodzi prawda albo i tragedia jak z tą podróżniczka z USA, która kochający narzeczony udusił. Rozstali się, są wolni i młodzi, niech teraz każde sobie życie układać, jak pasuje.