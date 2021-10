Adam Zdrójkowski komentuje "zabawę" Wiktorii Gąsiewskiej z Jakubem Lipowskim: "Jest mi WYBITNIE PRZYKRO"

Lula 6 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

Dla mnie jest ona spalona. Nie lubię takich ludzi. Mój chłopak też się tak zachowywał. Najpierw o mnie zabiegał, chciał być razem, a potem jak gdyby nigdy nic prowadzał się z jakimiś... już nie napiszę z kim. Jak nie potrafisz dochować wierności, to się rozstań, a nie robisz z siebie coś takiego... zero szacunku dla takich ludzi. Zero. Jakby to była moja córka, albo mój syn się tak zachowywał, to bym dała niezłą szkołę... co to znaczy szacunek do siebie i do innych. A nie prowadzanie się tak... będąc z kimś w związku. Czy w ogóle z kimś nowo poznanym.