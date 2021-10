Wiktoria Gąsiewska OBŚCISKUJE SIĘ z Jakubem Lipowskim po finale "Tańca z Gwiazdami"! (ZDJĘCIA)

Uczestnicy zaraz po finale udali się na after party. Szczególną uwagę fotoreporterów zwróciła Wiktoria Gąsiewska , która nieoczekiwanie celebrowała ten wieczór głównie w towarzystwie... Jakuba Lipowskiego. Podczas after party 22-latka nie odstępowała tancerza (którego przed kilkoma tygodnia podejrzewano o romans z Oliwią Bieniuk) nawet na krok.

Celebrytka i jej nowy "kolega" nie szczędzili sobie czułości. Na wykonanych tej dwójce zdjęciach widzimy, jak Wiktoria wieszała mu się na szyi i chodziła z nim za rękę. Jak udało się nam ustalić, podobnie dziewczyna (?) Adama Zdrójkowskiego i Lipowski zachowywali się w klubie, do którego udali się po finale "Tańca z Gwiazdami".

Co ciekawe, Adam już nie obserwuje na Instagramie Wiktorii. A jak wiemy, w świecie show biznesu nie wróży to niczego dobrego... We wtorek na Instastories aktora pojawiło się także tajemnicze, pozbawione dźwięku nagranie, na którym Adam wygląda na wyjątkowo przybitego...