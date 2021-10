"Taniec z Gwiazdami". Jan Kliment pociesza Kajrę po przegranej, "pozdrawiając" zwycięzców show: "CH*J IM W D*PĘ. Ja pie*dolę"

Magdalena Kajrowicz bez wątpienia była jedną z najbardziej utalentowanych uczestniczek 12. edycji "Tańca z Gwiazdami". Sam Piotr Mróz po półfinale w rozmowie z Pomponikiem stwierdził, że jego konkurentka "od początku ustawiana jest w roli faworytki", więc jej obecność w finale nie była raczej zaskoczeniem. W obliczu nieustannych pochwał ze strony jury, wielu bez wątpienia obstawiało, że to właśnie Kajra i Maserak zgarną główną nagrodę. Okazuje się, że do grona tego należał również Jan Kliment.

Tuż po zakończeniu finału "TzG" na facebookowym profilu programu rozpoczęła się transmisja na żywo. Uwieczniono w niej moment, w którym Kliment podchodzi do Kajry, by dodać jej otuchy po przegranej. Przytulając niedoszłą zwyciężczynię, tancerz postanowił otwarcie wyrazić dezaprobatę dla wygranej Piotra Mroza. Trzeba przyznać, że nie przebierał przy tym w słowach...

Ch*j im w dupę. No, ja pie*dolę - rzucił, na co Kajra zareagowała gromkim śmiechem.

Dla Rafała Maseraka była to już 23. (!) edycja programu. Do tej pory tancerz dwukrotnie sięgał po Kryształową Kulę, odkąd jednak show zaczęło być emitowane na antenie Polsatu, nie udało mu się to ani razu. W całej historii programu Maserak aż sześć razy musiał zadowolić się drugim miejscem, trzy razy odpadł za to tuż przed finałem. Wychodzi na to, że przekleństwa Klimenta były zwyczajnym wyrazem współczucia...