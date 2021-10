Kulisy "Tańca z Gwiazdami". Triumfujący Piotr Mróz, NABURMUSZONA Kajra, Sandra Kubicka z Baronem... (ZDJĘCIA)

Kama przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zwykle nie głosuję w TzG bo nie wierzę w obiektywność produkcji. Jednak kiedy mamy finał w którym udział bierze maserak, zawsze głosuję - na jego konkurentów, kimkolwiek by byli. Nie inaczej było wczoraj. Mam totalną alergię na tego śmiesznego facecika. Już sam styl jego tańca mnie drażni: zbyt wielka ekspresja, zbyt gwałtowne ruch, zbyt silne akcentowania. Nie jestem żadną specjalistką ale widzę, że nikt inny tak nie tańczy, jakby chciał być bardziej widoczny. Jeśli do tego dodamy jego parcie do mikrofonu, gwiazdorzenie, usilną walkę o zaistnienie to efekt mamy taki, że tracą jego partnerki. Szkoda, bo Kaira ( mimo kreacji na zakochaną, „ domową”, cieplutką, słodką kobietkę) naprawdę dobrze tańczyła. Nie mam pojęcia kim jest Piotr Mróz, ale zagłosowałam na niego. Po pierwsze też bardzo dobrze tańczył, po drugie bardzo cenię Hanię Żudziewicz, po trzecie i najważniejsze w tej parze nie było maseraka.