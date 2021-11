Adele opowiada o rozwodzie na łamach "Rolling Stone": "To mnie ROZPIE*DOLIŁO. Było mi WSTYD"

Dorota 10 min. temu zgłoś do moderacji 6 4 Odpowiedz

Wielka gwiazda, myśli że jest wyjątkowa. Rozkapryszona egoistka , i zostawila męża rozwalila rodzine dla jej syna , a potem miała depresje. Lepiej nie przestanie tak sypać depresja i lekami dookoła bo to raczej nie był powód , tylko teraz manipulacja i usprawiedliwianie się , wstyd, właśnie powinno jej być wstyd , za to gadanie zwłaszcza teraz, niech uszanuje tych którzy naprawdę zmagają się z chorobami psychicznym . Zostawiła męża jej sprawa , kogo to obchodzi, w ogóle to co mówi nie przemawia , złe się to czyta. Nie czekam tez na jej piosenki, ta ostatnia nowa to jakieś darcie , niestety kiedy znikasz inni się pojawiają, nowi , młodzi i zajmują twoje miejsce.