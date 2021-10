Adele w nowym singlu śpiewa, że MUSIAŁA ZMIENIĆ SIĘ DLA MĘŻA?! "Bardzo się starałam"

Kate 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Powiem wam tak: w tym tekście dalej jest o tym, ze byla za mloda na decyzje, ktore podjela, byla dzieciakiem. No nie wiem. Mi sie wydaje, ze to takie usprawiedliwianie. Tu moim zdaniem chodzi o co innego: nie byla taka gwiazda, byla tęga i wzięła sobie takiego samego męża "na swoje mozliwosci". Potem sie zrobila wielka gwiazda, schudla i zaczela szalec. Tak to wlasnie jest. Najpierw gadaja, ze sie akceptuja i udaja wielce powazne, ale jak im sie uda schudnąć, to nagle druga mlodosc i hop na podboje. Przeciez ona pojechala z Harrym Stylesem na wakacje. Byly ich wspolne foty. Harry jest od niej z 10 lat mlodszy. I to bylo dorosle? A slub byl dziecinny? Bujda. Tak to wlasnie wyglada. I to nie jest pierwsza taka sytuacja w showbizie. Jest tez taka influencerka Loey Bug - ten sam przypadek. Grzeczny maz poszedl w odstawke jak influencrka body positive sie wylaszczyla i teraz szaleje. A to, co Adele gada, ze schudla, bo przepracowala problemy z ojcem, to bujda na resorach. Schudla, bo miala zabiegi, prywatnego trenera i kucharza za gruby hajs i tyle, ale ideologie do nowej plyty trzeba dorobic przeciez i o czyms gadac w wywiadach dla Vogue.