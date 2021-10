Adele zapowiada ALBUM i podsumowuje proces jego powstawania "Nauczyłam się wielu BOLESNYCH prawd o sobie" (FOTO)

Kawa na Ławę 1 godz. temu zgłoś do moderacji 29 4 Odpowiedz

"Jej twarz wygląda jak doklejona", "tylko podgrzewa atmo przed wydaniem płyny" etc. Oczekujecie, że ona całe życie będzie tą samą Adele, bo tak chcecie? Zmieniła, to jak wygląda, bo tak chciała. Mówi o uczuciach związanych z rozwodem, bo o tym jest jej nowa płyta. Dlaczego tak naturalne rzeczy jak zmiana, mówienie otwarcie o swoich emocjach i szczerość spotykają się z takim ostracyzmem społecznym? Nie macie sami na to odwagi i dlatego Was to tak razi🤔?