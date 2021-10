Adele zorganizowała live'a-niespodziankę, w którym opowiedziała o ROZWODZIE: "Nie chciałam skończyć jak wielu innych ludzi, których znam"

W końcu internauci zaczęli zadawać pytania na temat jej nadchodzącego singla. Gwiazda postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i puścić widzom 40-sekundową próbkę utworu "Easy on me" , który pojawi się na czwartej płycie. Wokalistka dodała, że przez to może mieć kłopoty z managementem.

W rozmowie z magazynem "Vogue" Adele już wcześniej ujawniła, o czym mówi jej tekst: Nie chodzi o to, że ktoś się nie stara. Chodzi o to, że to ja opuściłam małżeństwo. Ty także powinieneś być dla mnie miły - wyznała. To była pierwsza piosenka, którą napisałam na płytę. Później, przez sześć miesięcy, nie miałam niczego innego. Pomyślałam wtedy: "Cóż, powiedziałem wszystko, co chciałam" - dodała.