Adele po raz pierwszy mówi o nowym chłopaku. "Wcześniej mężczyźni się bali. Jego to nie przeraża"

Adele , która ostatni album wydała w 2015 roku, zapowiedziała premierę nowego singla pod tytułem Easy On Me i pojawiła się - jednocześnie - na listopadowych okładkach amerykańskiego i brytyjskiego "Vogue'a". W każdym z nich opublikowano też wywiady z artystką. Opowiedziała w nich między innymi o zerwaniu z ojcem jej ośmioletniego syna, Simonem Koneckim , i metamorfozie, jaką przeszła po stracie 45 kilogramów .

To było gówniane. A 99,9% historii na mój temat to ściema. A Rich spadł mi z nieba. Nie czuję lęku, napięcia czy oszołomienia. Wręcz przeciwnie. To szaleństwo, nie ma wątpliwości. Jestem 33-letnią rozwiedzioną matką mojego syna i to on tu rządzi. Ostatnia rzecz, której potrzebuję, to ktoś, kto nie wie, czego chce. Ja wiem, czego chcę. I serio wiem też, czego nie chcę.