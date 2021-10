Adele pozuje dla "Vogue'a" i mówi o swojej metamorfozie: "Nigdy nie chodziło o utratę wagi. Kiedy ćwiczyłam, nie odczuwałam żadnego niepokoju"

Kami 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ale plecie głupoty.Najpierw mówiła o body positive,jak kocha swe otyłe ciało i że nie będzie się katować ćwiczeniami i dietami.Bo to było modne i mogła ogłupić więcej kobiet.Potem mówiła o dietach glodowkowych,koktajlowych itd. Oto właśnie jest ten wypaczony body positive - jestem leniwa i spasiona to jest body positive i wszyscy mają oglądać moje rozstępy.A jak ludzie nie widzą to głodówki,zabiegi odsysania, tabsy spalające jak nie amfa. I potem okazuje się,że jednak woli siebie w szczuplejszej wersji.To samo co Farna-od lat pie..y jak lubi swoje ciało ale jak chudła to postowala treningi i nową figurę,potem jak nie starczyło jej dyscypliny i przybrała wydaje album dla gawiedzi o swojej sile jak na prawdę jest słaba.Bo potrafiła kiedyś schudnąć wiec da się, ale teraz nie ma juz kontroli nad ciałem.To nie jest siła tylko wielka słabość i jej usprawiedliwianie w obliczu głupiej mody na zaniedbanie.