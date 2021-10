Adele pokazała fragment NOWEGO KLIPU!

Co jakiś czas co prawda pojawiały się informacje o nowym materiale , który szykuje Adele , ale jak dotąd żadna z nich nie była prawdziwa. Teraz jednak wiemy, że nowości od utalentowanej wokalnie 33-latki to już pewnik.

We wtorek piosenkarka za pośrednictwem mediów społecznościowych pokazała zapowiedź nowej piosenki "Easy On Me". Co ciekawe, do premiery został już niewiele ponad tydzień. Jak dowiadujemy się z krótkiego czarno-białego nagrania, które pojawiło się na jej Instagramie, fani będą mogli przesłuchać utworu już 15 października.