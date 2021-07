Chuda jak przecinek Adele pozuje w koszulce z logo reprezentacji po PORAŻCE Anglii w finale Euro 2020 (FOTO)

Tak bywa 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niestety, bywa często że kilosy wracają ... Ja raz schudłam z 88+,nie wiem ile dokladnie, bo unikałam wagi- do 53 kg. Nie było takiego prostego yoyo, że od razu do góry. Kilka lat dało radę. Ja akurat nie "żyłam na sałacie" , ale dużoo ćwiczyłam. Jak straciłam zdolność i chęci do ćwiczeń to poszło ooo z powrotem.... :( Nie wiem czy Pani Adele raczej głoduje czy ćwiczy katorżniczo. Ale czytałam, że po schudnięciu trzeba jeść mniej kcal niż osoba o tej samej wadze, która nigdy nie schudła. Czyli wiecie, jak ona waży 50kg to nie może jeść tyle, co rówieśnica z tym samym wydatkiem kalorycznym, ważąca 50kg, która ma taką wagę od początku, z czasów nastolatka ... Nie wiem czemu, ale pono tak jest... Dlatego to trudne :(