Adele schudła ponad 45 kilogramów! "Zmieniła swój styl życia. To w 90 procentach efekt diety"

Adele dała się poznać światu za sprawą swojego imponującego głosu oraz wpadających w ucho utworów, które szybko zapewniły jej status międzynarodowej gwiazdy. Jeszcze do niedawna wokalistka najczęściej pojawiała się w mediach za sprawą swoich kolejnych zawodowych sukcesów i wyróżnień. Dziś jednak dziennikarze coraz częściej rozpisują się o jej życiu prywatnym czy domniemanych romansach.

Niewątpliwie najwięcej emocji w ostatnim czasie wzbudza spektakularna metamorfoza Adele . W wyniku rygorystycznej diety oraz starannie dobranego programu treningowego od jakiegoś czasu gwiazda konsekwentnie traci na wadze i chętnie chwali się odchudzoną sylwetką w mediach społecznościowych. Odmieniony wizerunek wokalistki już niejednokrotnie wzbudzał zachwyt wśród jej fanów, co z pewnością stanowi dla niej dodatkową motywację.

"Adele podeszła do nas, usiadła obok mnie i mojej przyjaciółki i spytała: "A więc, co mogę dla was zrobić dziewczyny?"" - wspominała kobieta.