Coraz chudsza Adele pozdrawia fanów z Grinchem u boku. Fani w szoku: "Wyglądasz jak INNA OSOBA!"

Nowa miłość wyraźnie służy piosenkarce, która od tego czasu gości na portalach plotkarskich także z powodu swojej spektakularnej metamorfozy . Niedawno Adele opublikowała pamiątkowe selfie z imprezy Drake'a , na którym wyglądała znacznie szczuplej niż dotychczas. Fani byli oczywiście zachwyceni, co wyraźnie dodało piosenkarce motywację do dalszej pracy nad swoim ciałem .

"To niemożliwe, to Ty?", "Wow, wyglądasz niesamowicie", "W ogóle nie jesteś już podobna do dawnej siebie, jak Ty to robisz?" - czytamy w komentarzach.