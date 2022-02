Adele pokazała się publicznie po plotkach o CIĄŻY! Na evencie wspierała ukochanego w KUSEJ MINI (FOTO)

ŻENADA 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz

Jeśli pod artykułami o Ukrainie nie można nic komentować, to będziemy komentować pod wszystkimi innymi artykułami o prdłach, jakie tu publikujecie. CZEGO SIĘ BOICIE? CHCECIE NAS UCISZYĆ? BO CO???? DLACZEGO? To nie publikujcie takich śmiesznych i żałosnych tekstów o solidaryzujących się z Ukrainą polskich ,, gwiazdach". ŻAŁOSNE!!! Na pewno Ukraińcy wypociny tych polskich pseudogwiazdek przeczytają i poczują się na tyle pokrzepieni, że uchroni ich to przed rosyjską agresją. CO ZA ŻENADA!!!