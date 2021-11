Adele wyznaje, że straciła na wadze przez rozwód. "Miałam NAPADY LĘKOWE. Nie miałam kontroli nad swoim ciałem"

Po ponad sześcioletniej przerwie Adele z wielkim hukiem powróciła do świata show biznesu. Już 19 listopada ukaże się czwarty studyjny album wokalistki zatytułowany "30". Od jakiegoś czasu Brytyjka intensywnie promuje nowy krążek, udzielając kolejnych wywiadów i pojawiając się w telewizyjnych programach. Ostatnio gwiazda gościła na okładce magazynu "Rolling Stone", w rozmowie z pismem otworzyła się natomiast na temat rozwodu z Simonem Koneckim.

Adele nie ukrywała, że ma do siebie żal o to, że małżeństwo z ojcem jej dziecka ostatecznie nie przetrwało.

Traktuję małżeństwo bardzo poważnie, a teraz wygląda na to, że jednak nie. To niemal tak, jakbym okazała mu [małżeństwu - przyp. red.] brak szacunku, wychodząc za mąż i rozwodząc się tak szybko. Wstyd mi, że stało się to tak szybko - przyznała.