AdoptujŚwiadomie: Szukamy domu dla Eneja, który kocha ruch i zabawę

Abi 5 min. temu

Z opisu charakteru tego pieska to on ma z 90% genow jack rusella. Sama mam jacka i to są bardzo energiczne, wesole i ruchliwe psy. Ciagle by sie bawił, lubi tez bawic sie z dziecmi. Te psy maja w sobie mnostwo pozytywnej energii.