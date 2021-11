AdoptujŚwiadomie. Szukamy domu dla uratowanego z pseudohodowli Sibu!

Dzień Kundelka na Pudelku nie trwa tylko jeden dzień. Z okazji święta oddanych czworonogów zorganizowaliśmy drugą edycję akcji adopcyjnej. We współpracy z Fundacją Azyl pod Psim Aniołem pomagamy znaleźć nowe domy dla Poppy, Eneja, Sibu, Ellis, Kaziutka i Lilki. Psiaki pod okiem specjalistów z Doggy Dog Space przeszły niesamowite metamorfozy i wzięły udział w iście gwiazdorskiej sesji zdjęciowej. Urocze psiaki zostały wystylizowane przez najbardziej znanego stylistę polskich gwiazd Bartka Indykę , a zdjęcia wykonał zdolny fotograf modowy młodego pokolenia Maciej Nowak.

Sibu ma około siedmiu lat i jest w typie Akity. Trafił do Fundacji Azyl pod Psim Aniołem drogą interwencyjną z pseudohodowli. Piesek jest dla osoby, która doceni jego niezależność, a jednocześnie będzie potrafiła odpowiednio go wyszkolić i traktować. Przyszły właściciel powinien mieć doświadczenie, być konsekwentny, odpowiedzialny i nie oczekiwać bezwzględnego posłuszeństwa. Sibu w pierwszym kontakcie jest nieufny i podchodzi z rezerwą do człowieka, jednak po czasie potrafi zaufać. Piesek jest wykastrowany oraz zaszczepiony.