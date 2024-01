Adrian Borecki z TVP wydał oświadczenie: "Nikt mnie nie wyrzucił. Sam złożyłem wypowiedzenie". Zwrócił się do Danuty Holeckiej

Adrian Borecki odchodzi z TVP. Dziennikarz opublikował oświadczenie

Właśnie potwierdziło się, że jedną z nich jest Adrian Borecki . Prezenter zamieścił na platformie X nagranie, gdzie oficjalnie żegna się z piastowanym przez ostatnie 5 lat stanowiskiem. Podkreślił, że jest wdzięczny za to, że ówczesne kierownictwo dało mu szansę. Zaznaczył przy tym, że "jak to w mediach bywa i jest", nie mówi "żegnam", lecz "do zobaczenia".

Teraz jest to czas podziękowań - kontynuował. W szczególności chcę podziękować wszystkim kolegom i koleżankom, z którymi miałem ogromną przyjemność współpracować, ale w szczególności również chciałem podziękować Jarkowi Olechowskiemu za to, że dał mi szansę. Damianowi Diazowi za to, że nauczył nie podstaw dziennikarstwa i Danucie Holeckiej za to, że zawsze była najlepszą szefową pod słońcem.