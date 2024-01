Materiał Zuzanny Czyż w "19:30" wywołał sporo emocji. Oskarżony o NEPOTYZM Marek Czyż zabrał głos

123 10 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Obecna władza i jej wszyscy towarzysze są tak zakłamani. To co widzieli i zarzucali poprzedniej władzy było złe, natomiast oni dla podobnych działań zawsze znajdą usprawiedliwienie. Tutaj chodziło tylko na ponowne dorwanie się do koryta. Tylko naiwniacy widzą w tym coś nowego lub tak zwaną "rzetelność", a to zwykła hipokryzja. Tragedia. Ludzie obudźcie się w końcu i zrozumcie, że to co mówią w każdej ogólnie dostępnej tv to czysta manipulacja.