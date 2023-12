Oto córka nowego szefa "Wiadomości". Zuzanna Czyż jest dziennikarką i od kilku lat związana jest z TVP (ZDJĘCIA)

cenzura 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Choć Art.19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Art.10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Art.11 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej gwarantują każdemu obywatelowi prawo do swobodnego wyrażania opinii oraz do poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe, obecnie na całym świecie uchwalane są ustawy, które mają to prawo drastycznie ograniczyć. I pisząc "drastycznie", mam na myśli: DRASTYCZNIE. Do legalizacji cenzury i przejęcia całkowitej kontroli nad przepływem informacji szczególnie agresywnie prą tzw. zachodnie państwa demokratyczne, oczywiście pod różnymi niewinnie brzmiącymi pretekstami, takimi jak "ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym", "zwalczanie mowy nienawiści", "walka z dezinformacją", "przeciwdziałanie terroryzmowi", "wzmocnienie cyberbezpieczeństwa", "zapobieganie radykalizacji postaw w Internecie", "ustandardyzowanie regulacji platform internetowych", "przyznanie rządowi nowych uprawnień niezbędnych do zarządzania sytuacjami kryzysowymi", "ochrona bezpieczeństwa narodowego" - w zależności od specyficznych uwarunkowań w poszczególnych krajach. Jednak lektura tych ustaw nie pozostawia najmniejszej wątpliwości, że ich prawdziwym celem jest legitymizacja rządowej cenzury i usuwanie wszelkich niewygodnych dla systemu treści. Rządy potrzebują tych ustaw, aby wzmocnić kontrolę nad narracją i uciszyć wszelki sprzeciw wobec swych poczynań. Wszystkie te wyżej wymienione szlachetnie brzmiące pobudki, mające stanowić usprawiedliwienie dla wprowadzania drakońskich ograniczeń swobody wypowiedzi, służą nie tylko uśpieniu czujności społeczeństwa, lecz także temu, aby każdego kto ośmieli się zgłosić do tych ustaw jakieś zastrzeżenia móc oczernić i zdyskredytować jako osobę „popierającą terroryzm, dezinformację i mowę nienawiści" oraz "niedbającą o bezpieczeństwo dzieci w sieci” (na tej samej zasadzie, co odmowa wstrzyknięcia sobie toksycznych preparatów na Covid określana była jako „egoizm, kwestionowanie nauki, jawne lekceważenie bezpieczeństwa innych i brak troski o zdrowie publiczne”).