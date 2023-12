Wiadomo, kto poprowadzi pierwsze "Wiadomości" po REWOLUCJACH w TVP. Kiedy emisja? (FOTO)

Spore zmiany czekają TVP. Do Sejmu trafił projekt uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. W projekcie zwrócono uwagę, że konstytucyjne prawo obywateli do informacji musi być realizowane poprzez dostęp do rzetelnych mediów oraz Polskiej Agencji Prasowej. Wskazano, że aby to osiągnąć należy odbudować niezależność oraz obiektywizm.