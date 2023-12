"Wiadomości" komentują doniesienia o ZWOLNIENIACH pracowników TVP. "Kampania fałszywych plotek"

leo 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

niedziela 17 go znowu z ogorek, znowu ta sama bajka kto to slucha, po co sa te debaty w tvp info, niczemu i nikomu nie sluza,co oni tam opowiadaja ci poslowie, jedni drugich przekrzykuja, , nawzajem sie obwiniaja o jakies klamstwa, nieprawdy, a ta gruba byla pacowniczka z ministerstwa rolnictwa po co ona tam chodzi, co opowiada, jak nie ma pojecia o sprawach o boze co za kałmuki.........