PLAGA zwolnień lekarskich wśród pracowników TVP. "To dolegliwość związana z powołaniem rządu Tuska"

Przedstawiciele niedawnej opozycji jasno deklarowali, że w przypadku uzyskania przewagi w wyborach parlamentarnych, wspólnymi siłami zadbają o odpolitycznienie mediów publicznych. Nowo wyłoniony premier Donald Tusk zapewniał nawet, że wystarczą im na to zaledwie 24 godziny. Wystarczy jednak włączyć TVP Info czy wieczorne wydanie "Wiadomości", by przekonać się, że póki co w tej kwestii niewiele się zmieniło.