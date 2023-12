Pracownicy TVP mają żal do Danuty Holeckiej? "To przez nią się posypało. Nikt nie chce występować w "Wiadomościach""

Nie było oficjalnego pożegnania ani nawet podsumowania dziesięcioletniej kariery w TVP. Danuta Holecka niespodziewanie odeszła z Telewizji Polskiej, pozostawiając na pastwę losu swoich podwładnych. Ostatni raz Holecka wystąpiła w "Wiadomościach" 8 grudnia. Według informacji, do których dotarli dziennikarze Wirtualnej Polski, zachowanie prezenterki miało wywołać rozczarowanie.

Wszystko wskazuje na to, że Holecka prawdopodobnie od początku planowała "wystawić" swoich kolegów z pracy. Z informacji WP wynika, że Holecka swoje odejście zaplanowała już wcześniej. Ponoć celowo obsadziła sobie dyżury na pierwsze dwa tygodnie grudnia, kiedy to funkcję premiera sprawował jeszcze Mateusz Morawiecki z PiS -u.

Redakcja "Wiadomości" ma żal do Danuty Holeckiej. Brakuję chętnych

Póki co wieczorne wydanie programu informacyjnego TVP mogą obecnie prowadzić tylko Edyta Lewandowska i Marta Kielczyk. Wcześniej "Wiadomości" prowadził Michał Adamczyk, jednak ten zrezygnował na początku września, po tym gdy na jaw wyszła informacja, że ponad 20 lat temu oskarżony został o brutalne pobicie swojej kochanki. Pracownicy TVP też nie mogą liczyć na Annę Bogusiewicz-Grochowską, która obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim do lutego. Jak donosi portal Press.pl, podobno zespół "Wiadomości" ma ogromny żal do Holeckiej, która, nie zważając na problemy kadrowe, miała myśleć wyłącznie o sobie.